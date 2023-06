Sortie découverte en canoë Moussac Canoë Kayak, 2 rue moulin chauvet, 86150 Moussac Moussac Moussac Catégories d’Évènement: Moussac

Vienne Sortie découverte en canoë Moussac Canoë Kayak, 2 rue moulin chauvet, 86150 Moussac Moussac, 8 juillet 2023, Moussac. Sortie découverte en canoë Samedi 8 juillet, 14h00 Moussac Canoë Kayak, 2 rue moulin chauvet, 86150 Moussac sur Inscription : 05 49 91 11 96 ou accueil@sudviennepoitou.com Dans le cadre du programme d’animations « Notre été en Sud Vienne Poitou », l’Office de Tourisme vous propose de participer à une sortie en canoë sur la Vallée de la Vienne le temps d’une après-midi, durant laquelle vous serez accompagnés par l’équipe de Moussac Canoë Kayak.

Cette sortie est adaptée pour les enfants à partir de 8 ans qui devront être accompagnés d’un adulte.

Inscription Obligatoire au 05 49 91 11 96

TARIF: 14€ par personne (paiement sur place auprès de Moussac Canoë Kayak pour la location du canoë kayak).

