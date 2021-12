Mouss fait son cirque – Théâtre / Marionettes Saint-Vallier, 18 mars 2022, Saint-Vallier.

Mouss fait son cirque – Théâtre / Marionettes Espace Culturel Louis Aragon 22, rue Victor Hugo Saint-Vallier

2022-03-18 – 2022-03-18 Espace Culturel Louis Aragon 22, rue Victor Hugo

Saint-Vallier Saône-et-Loire

Mouss est un jeune garçon qui vient participer à une conférence sur le handicap, mais cette fois-ci, il refuse de parler de ce sujet, parce qu’il a décidé de répondre à ses propres désirs : il a envie qu’on regarde qui il est et non ce qu’il a.

Mouss a une passion, le cirque, et veut exécuter des numéros d’acrobatie. Cependant, la partie n’est pas gagnée, car la conférencière n’est pas disposée à changer une conférence en numéro de cirque. Il devra donc compter sur l’appui de son ami Monsieur Loy afin que ses numéros soient « comme pour de vrai ».

Il faudra de la musique ? Monsieur Loy en inventera… Il faudra des accessoires, des objets pour jongler, faire de l’équilibrisme et de la voltige ? Monsieur Loy fera preuve d’imagination. Mouss réalisera-t-il son rêve ? Et à travers lui, apprendrons-nous à changer notre regard et à grandir en spontanéité ?

admi.ecla@mairie-saintvallier.fr +33 3 85 67 78 20

