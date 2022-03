Mouss et Hakim « Daron de la Garonne » Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Mouss et Hakim « Daron de la Garonne » Rocher de Palmer, 1 décembre 2022, Cenon. Mouss et Hakim « Daron de la Garonne »

Rocher de Palmer, le jeudi 1 décembre à 20:30

Comme ils nous enchantent ces Darons de la Garonne. Et comme on conçoit que Mouss et Hakim badaient Claude, l’enfant du pays, vedette de leur historique quartier des Minimes. La gouaille et l’engagement en valeurs communes, les Toulousains puisent chacun à leur manière, leurs racines dans une culture populaire à vocation universelle. Remercions donc la bonne étoile qui les a réunit un jour, et a inspiré au premier un texte -Bottes de banlieue- pour les seconds. Croyons en la fraternité, celle qui a incité la soeur de Nougaro, Hélène Bignon, à confier des poèmes inédits du chanteur aux frères Amokrane. Et délectons-nous de cette connivence sincère qui a trouvé ici l’une de ses plus belles expressions. EN SAVOIR PLUS

Tarif guichet : 25€ / Plein tarif : 23€ / Tarif abonné : 20€

Quand les deux frangins-frondeurs-motivés de Zebda rendent hommage à Nougaro, ils mettent toute leur âme dans un opus inspiré, que l’on accueille comme un cadeau unique et intemporel. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T20:30:00 2022-12-01T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Rocher de Palmer Adresse 1 rue Aristide Briand Cenon Ville Cenon lieuville Rocher de Palmer Cenon Departement Gironde

Rocher de Palmer Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Mouss et Hakim « Daron de la Garonne » Rocher de Palmer 2022-12-01 was last modified: by Mouss et Hakim « Daron de la Garonne » Rocher de Palmer Rocher de Palmer 1 décembre 2022 Cenon Rocher de Palmer Cenon

Cenon Gironde