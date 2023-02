MOUSE PARTY X MEDHI MAIZI LA TANNERIE, 10 mars 2023, BOURG EN BRESSE.

MOUSE PARTY X MEDHI MAIZI LA TANNERIE. Un spectacle à la date du 2023-03-10 à 20:30 (2023-03-10 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros.

L:1048882/1048876/1048877 PRESENTE Il y a eu les fameuses soirées Abcdr. Il y a eu deux épisodes mémorables de Sauce Club. Il y a désormais les Mouse Party. Le nom change mais la promesse reste la même : s’ambiancer toute la nuit sur beaucoup de bangers et très peu de Zumba. Autour de Mehdi Maïzi, retrouvez quelques-uns des meilleurs DJ’s rap parisiens, capables de passer à la suite un track d’Apliké140, une obscurité de Freeze Corleone et un classique de Dany Dan sans que ça ne pose souci. Si vous avez passé du temps à écouter et regarder des programmes comme NoFun, l’Abcdr, La Sauce, Rap Jeu ou Le Code, les Mouse Party seront leur réponse sous forme de soirée, avec comme ambition de recréer la vibe des émissions de Mehdi.

LA TANNERIE BOURG EN BRESSE 123 place de Vinaigrerie Ain

