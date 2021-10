Mouse Party w/ Medhi Mouse, Noumzee & Phen Bounce, 4 novembre 2021, Marseille.

Mouse Party w/ Medhi Mouse, Noumzee & Phen

Bounce, le jeudi 4 novembre à 23:00

Il y a eu les fameuses soirées Abcdr. Il y a eu deux épisodes mémorables des Sauce Club. Il y a désormais les Mouse Party. Le nom change mais la promesse reste la même : s’ambiancer toute la nuit sur beaucoup de bangers et très peu de Zumba. Autour de Mehdi Maïzi, retrouvez quelques-uns des meilleurs DJ’s rap parisiens, capables de passer à la suite un track d’Apliké140, une obscurité de Freeze Corleone et un classique de Dany Dan sans que ça ne pose souci. Si vous avez passé du temps à écouter et regarder des programmes comme NoFun, l’Abcdr, La Sauce, Rap Jeu ou Le Code, les mouse Party seront leur réponse sous forme de soirée, avec comme ambition de recréer la vibe des émissions de Mehdi. DJ depuis plus de 20 ans, Noumzee est une véritable pointure du deejaying et est capable d’explorer n’importe quelle scène rap lorsqu’il est aux platines. Un des DJ’s les plus polyvalents et complets de la scène parisienne actuelle. Jonglant entre R&B, rap et house, Phen est un amoureux de musique depuis son plus jeune âge. Quelque part entre l’influence des Neptunes et celle de la French Touch, il est la touche sensuelle qu’il faut à votre soirée. Journaliste rap de référence, Mehdi Maïzi préfère en réalité écouter du rap toute la nuit plutôt qu’en parler pendant des heures. Voilà pourquoi il organise ces soirées.

♫♫♫

Bounce 35, Cours Honoré d’Estienne d’Orves, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-04T23:00:00 2021-11-04T04:00:00