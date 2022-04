Mouse Party — Mehdi Maizi, Yanis Phen, Noumzee, Nemo Badaboum Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Mouse Party — Mehdi Maizi, Yanis Phen, Noumzee, Nemo Badaboum, 29 avril 2022, Paris. Mehdi Maizi c’est le genre de mec calé quand on lui parle de rap. Genre bien quoi. Mais comme c’est aussi un facétieux fêtard, il nous a proposé de faire un petit club.

Date et horaire exacts : Le jeudi 28 avril 2022

de 23h30 à 06h00

payant Prévente : 13 EUR Sur Place : 15 EUR Mehdi Maizi c’est le genre de mec calé quand on lui parle de rap. Genre bien quoi. Mais comme c’est aussi un facétieux fêtard, il nous a proposé de faire un petit club. Pour bien mettre en avant que le rap et le club sont deux familles qui fonctionnent bien ensemble Jeudi 28 avril – 23h30 – 06h00 Club : Mehdi Maizi, Yanis Phen, Noumzee, Nemo Appart : TBA ________________________ Before midnight – 13€ Badaboum 2 Rue des Taillandiers Paris 75011

8 : Ledru-Rollin (Paris) (231m) 76 : Charonne – Keller (Paris) (120m)

Contact : https://www.facebook.com/events/2753414191621705 http://shotgun.live/events/mouse-party-mehdi-maizi-yanis-phen-noumzee-nemo Shotgun

Badaboum
2 Rue des Taillandiers
Paris

