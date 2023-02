Mous Bahri – Festival Arabofolies AUDITORIUM RAFIK HARIRI, 9 mars 2023, PARIS.

AUDITORIUM RAFIK HARIRI PARIS 1, RUE FOSSÉS ST-BERNARD Paris

Mous Bahri

Concert performance

Chanteur libanais indie queer basé à Annecy, Mous Bahri est un artiste pluridisciplinaire qui écrit et compose. Inspiré par Umm Kulthum, Fairuz et les pionniers de la musique orientale, tout autant que par Madonna, Prince ou Beyonce, les performances de Mous Bahri orientalisent la musique occidentale avec des rythmes électroniques; le graphiste d’origine joue avec la littérature et la poésie pour briser les tabous sociaux et promouvoir la tolérance.

Enfant des années 1990 de Ras Beyrouth, Mous Bahri a en effet grandi dans un environnement conservateur où sa curiosité naturelle et sa soif de connaissance ont été attisés par les dogmes et les principes établis de la société, le poussant à découvrir différentes philosophies et à explorer d’autres identités en dehors du cocon familial.

La poésie est devenue sa croyance, la danse son émancipation et la musique son salut.

Inscrit au programme du Collège de France pour les artistes en exil en 2020, Mous Bahri s’est imposé sur la scène. Il s’est produit dans la célèbre publication en ligne MyKali, qui inclut les LGBTQIA, a participé à l’exposition Eurofabrica 2022 et a été invité au Grand Palais à Paris pour un concert de mixage expérimental en direct.

Soirée présentée en collaboration avec L’Atelier des artistes en exil

