Seine-et-Marne

Concert “Dans ma boîte de jazz” avec 1 ère partie Salle des arts et loisirs, 14 mai 2022 20:30, Mouroux. Samedi 14 mai, 20h30 Sur place 12€ sur place ou en ligne sur Billetweb https://www.billetweb.fr/dans-ma-boite-de-jazz1 Concert “Dans ma boîte de jazz” sur le répertoire de Michel Jonasz avec 1 ère partie chorale locale “La multiglotte” Concert réunissant 6 musiciens autour du répertoire de Michel Jonasz, avec la particularité d’être harmonisé à trois voix féminines.

Mise en avant des succès de l’artiste sur un rythme jazz, blues, bossa et variété.

La première partie de cet évènement sera effectuée par la chorale Locale “La multiglotte” https://www.billetweb.fr/dans-ma-boite-de-jazz1?fbclid=IwAR2a8Go6iDv-B0mDGfEKZn2DQ2mvnSvbp6XbUIWe7z6sH_oSlntHH873xhQ Salle des arts et loisirs 570 rue du Liéton 77120 MOUROUX 77120 Mouroux Seine-et-Marne samedi 14 mai – 20h30 à 22h30

