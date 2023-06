Séjour Montreuil – Camping à Mouroux Mouroux – Centre de vacances de la ville de Montreuil Mouroux, 17 juillet 2023, Mouroux.

Séjour Montreuil – Camping à Mouroux 17 – 21 juillet Mouroux – Centre de vacances de la ville de Montreuil Car municipal

Située en bordure du Grand Morin, à 4km de Coulommiers en Seine-et-Marne, Mouroux est une propriété communale. Elle est constituée de deux bases de loisirs, l’un est dédiée aux enfants de 3 à 6 ans et l’autre aux enfants de 6 à 11 ans. Dans un cadre de pleine nature, les enfants sont accueillis en toute sécurité par une équipe de professionnels de l’animation.

Les bases de loisirs offrent tout le confort nécessaire. Elles sont composées notamment d’une cuisine, de douches, de toilettes, d’un espace infirmerie, d’une réserve de matériel, de marabouts d’activités.

Plusieurs espaces de loisirs y sont installés : espace relaxation/détente, une piscine, jeux sportifs, jeux de société, lecture de contes…

Les enfants des accueils de loisirs élémentaires ont l’occasion de partir en séjour camping du lundi au vendredi sur la base de loisirs, dans des marabouts de 10 places avec des espaces individuels réservés au rangement des vêtements. Des marabouts hébergement filles et garçons sont aménagés sur la base ainsi que des espaces adaptés pour la préparation des repas.

Au programme : découverte de l’environnement naturel du site, sensibilisation et jeux aquatiques dans la piscine et la glissade, préparation des repas (notamment au feu de bois), construction de cabanes, découvertes et pratiques d’activités de plein air et découverte à la nuit tombante, des étoiles lors des veillées (chant, contes, gd jeux…).

Plusieurs activités sont proposées parmi lesquelles : baignade (piscine et glissade), grands jeux, ateliers de construction, repas à thème, jeux d’expression, jeux sportifs (football, volley-ball, tennis, tir-à-larc…) VTT.

Mouroux – Centre de vacances de la ville de Montreuil 897 avenue de la Libération à Mouroux (77) Mouroux 77120 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « christelle.labrit@montreuil.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T07:30:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-21T07:30:00+02:00 – 2023-07-21T23:59:00+02:00

camping nature