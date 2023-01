Mourn Baby Mourn – Katerina Andreou Marseille 8e Arrondissement, 4 février 2023, Marseille 8e Arrondissement .

Mourn Baby Mourn – Katerina Andreou

2023-02-04 – 2023-02-04

EUR 10 15 Seule en scène dans Mourn Baby Mourn, Katerina Andreou offre un manifeste intime traversé d’interrogations sur le deuil. Elle le souligne : la lamentation, depuis l’époque antique, est généralement réservée aux femmes, ces dernières accompagnant les mort·e·s par leurs expressions extrêmes et rituelles de chagrin.



Dans cette création, la danseuse et chorégraphe se tourne vers la lamentation comme méthode et comme recherche face à la tristesse et à la frustration de notre époque. Mourn Baby Mourn s’inspire pour ce faire du concept d’hantologie, popularisé entre autres par le critique culturel Mark Fisher. Il désigne une esthétique enracinée dans la nostalgie et l’imitation du passé, symbole d’une culture qui tournerait en boucle. Une création en forme de « signal de détresse, une tentative de sortie de la mélancolie en allant au crash ».



Conception, performance : Katerina Andreou

Son : Katerina Andreou et Cristian Sotomayor

Lumières/espace : Yannick Fouassier

Texte : Katerina Andreou

Regard Extérieur : Myrto Katsiki

Vidéo : Arnaud Pottier

Remerciements : Natali Mandila, Jocelyn Cottencin, Frédéric Pouillaude

Production – Diffusion : Elodie Perrin

Crédits photographiques : Hélène Robert



À 22h30 DJ Set gratuit

DJ et boss du label Nehza Records – RONI, Française d’origine Malaisienne, influencée par le mouvement rave des années 90, particulièrement celles sis outre-manche. Naviguant entre 140 et 160 BPM, les sets de RONI sont un mélange de Breaks, Bass, Techno & Jungle, explorant la variété de sons que la culture électronique d’aujourd’hui a à offrir.

https://festival13.plateformeparallele.com/programme/mourn-baby-mourn

