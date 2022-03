MOURIR D’ETRE… Relais 59 – Espace Public Numérique (Paris 12e) Paris Catégorie d’évènement: Paris

On peut mourir d’être homosexuel. Informer de ces crimes, c’est mettre en avant la gravité de l’homophobie. Pourquoi en arrive-t-on là ? Quel est le problème ? D’où vient cette haine et cette peur de l’homosexualité ? Il est important d’en parler pour déconstruire les préjugés. En s’appuyant sur le témoignage d’un père ayant perdu son fils, tué pour avoir été homosexuel, Omer Mas Capitolin de la MCDS et Samy Prot du Refuge animeront la rencontre.

Entrée libre

Echange autour du témoignage d’un père sur l’homicide homophobe dont a été victime son fils. Relais 59 – Espace Public Numérique (Paris 12e) 8, place Henri Frenay Paris Paris 12e Arrondissement Paris

