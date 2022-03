Mourir dans la dignité Université catholique de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Mourir dans la dignité
Université catholique de Lille, le vendredi 1 avril à 20:30

Université catholique de Lille, le vendredi 1 avril à 20:30

Pascale Morinière, Présidente nationale des Associations Familiales Catholiques et le Conseil d’administration de la CNAFC ont l’honneur de vous inviter à la conférence Mourir dans la dignité. ———————– ### Discerner les enjeux anthropologiques et politiques actuels de la fin de vie en France AVEC * **Erwan Le Morhedec**, Avocat à la Cour * **Claire Fourcade**, Présidente de la Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs * **Père Bruno Cazin**, Médecin hématologue, ancien praticien hospitalier au CHU de Lille ANIMÉE PAR UN JOURNALISTE DE RCF HAUTS DE FRANCE Entrée libre UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE 60 BOULEVARD VAUBAN – 59000 LILLE

