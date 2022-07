Marché Potier de Mouriès Mouriès, 7 août 2022 09:00, .

Dimanche 7 août, 09h00 Sur place https://www.terresdeprovence.org/mouries

Une sélection de 30 céramistes, potières et potiers professionnel·le·s, expose leurs créations

Nous sommes heureux de vous inviter à la 11ème édition du marché des potiers de Mouriès, dimanche 7 août au Parc du Moulin Peyre à Mouriès (13).

Une sélection de 30 céramistes, potières et potiers professionnel·le·s, expose leurs créations : des objets céramiques façonnés de leurs mains, utilitaires ou culinaires, sculptures figuratives ou non, bijoux, pots pour le jardin…

30 approches différentes de la matière céramique, porcelaine, grès, faïence, terre vernissée, raku, grès au bois etc, et autant de raisons de venir découvrir ces artistes et artisans d’art !

Venez nombreux et gagnez un bon d’achat de 50 € sur votre stand Coup de Cœur !

Mouriès Parc du Moulin Peyre 13890 Bouches-du-Rhône

dimanche 7 août – 09h00 à 19h00