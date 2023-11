Sortie nature : L’olivier, arbre millénaire Mouriès, 18 novembre 2023, Mouriès.

Mouriès,Bouches-du-Rhône

Participez à une sortie nature sur le thème de l’olivier avec l’association Chemin Faisan, à Mouriès, samedi 18 novembre, de 9h30 à 16h !.

2023-11-18 09:30:00 fin : 2023-11-18 16:00:00. .

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join the Chemin Faisan association on a nature outing on the topic of the olive tree in Mouriès on Saturday 18 November, from 9.30am to 4pm!

Únase a la asociación Chemin Faisan en un recorrido natural alrededor del olivo de Mouriès el sábado 18 de noviembre, de 9.30 a 16.00 h

Nehmen Sie an einem Naturausflug zum Thema Olivenbaum mit dem Verein Chemin Faisan in Mouriès teil, am Samstag, den 18. November, von 9:30 bis 16:00 Uhr!

