FESTIVAL DE MOUREZE, 26 juillet 2023, Mourèze.

Le Festival de Moureze organise depuis 19 ans, des soirées de concert de musique du monde, contemporaine. Dans un parc naturel, préservé, magnifique, le parc des courtinals. 4 soirs pour danser sous les étoiles..

2023-07-26 à 19:30:00 ; fin : 2023-07-30 . EUR.

Mourèze 34800 Hérault Occitanie



The Festival of Moureze has been organizing for 19 years, concert evenings of world and contemporary music. In a natural park, preserved, magnificent, the park of courtinals. 4 evenings to dance under the stars.

El Festival de Moureze organiza conciertos de músicas del mundo y contemporáneas desde hace 19 años. En un parque natural, preservado y magnífico, el Parque de Courtinals. 4 veladas de baile bajo las estrellas.

Das Festival de Moureze organisiert seit 19 Jahren Konzertabende mit Weltmusik und zeitgenössischer Musik. In einem wunderschönen, geschützten Naturpark, dem Parc des Courtinals. 4 Abende, um unter den Sternen zu tanzen.

Mise à jour le 2023-04-18 par OT DU CLERMONTAIS