LES MYSTÈRES DE MOURÈZE Route de la dolomie, 28 juin 2023, Mourèze.

Quelle est l’origine de ce paysage tout droit sorti d’un western ? À la préhistoire comme au Moyen-Âge comment les hommes y vivaient-ils ? Quelle est l’histoire du château de Mourèze ? Une balade découverte du cirque de Mourèze et du village médiéval au soleil couchant..

2023-06-28 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-28 20:30:00. EUR.

Route de la dolomie

Mourèze 34800 Hérault Occitanie



What is the origin of this landscape straight out of a western movie? In prehistoric times as well as in the Middle Ages, how did people live here? What is the history of the castle of Mourèze? A walk to discover the cirque of Mourèze and the medieval village at sunset.

¿Cuál es el origen de este paisaje sacado directamente de una película del oeste? Tanto en la prehistoria como en la Edad Media, ¿cómo vivía la gente aquí? ¿Cuál es la historia del castillo de Mourèze? Un paseo para descubrir el circo de Mourèze y el pueblo medieval al atardecer.

Was ist der Ursprung dieser Landschaft, die einem Western entsprungen ist? Wie lebten die Menschen in prähistorischen Zeiten und im Mittelalter hier? Welche Geschichte hat das Schloss von Mourèze? Ein Spaziergang zur Entdeckung des Cirque de Mourèze und des mittelalterlichen Dorfes bei Sonnenuntergang.

