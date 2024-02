MOURÈZE ET SON CIRQUE TOUTE UNE HISTOIRE Clermont-l’Hérault, samedi 13 avril 2024.

MOURÈZE ET SON CIRQUE TOUTE UNE HISTOIRE Clermont-l’Hérault Hérault

Visite guidée du village médiéval de Mourèze, à la découverte de son histoire, avec son château et son église millénaire, ses ruelles escarpées, le parc des Courtinals et son belvédère à 360° sur le cirque dolomitique. Un florilège de l’histoire humaine et géologique de ce site majestueux vous est conté.

Parking municipal payant (3€ valable à l’année), lieu du rendez-vous donné à l’inscription.

Une visite guidée du village médiéval de Mourèze, à la découverte de son histoire, avec son château et son église millénaire, ses ruelles escarpées, le parc des Courtinals et son belvédère à 360° sur le cirque dolomitique. Un florilège de l’histoire humaine et géologique de ce site majestueux vous est conté.

Parking municipal payant, prévoir eau, chapeau et chaussures de marche EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-13

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie

L’événement MOURÈZE ET SON CIRQUE TOUTE UNE HISTOIRE Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2024-02-12 par OT DU CLERMONTAIS