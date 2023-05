Balade spectacle, 18 juin 2023, Mouret.

Mouret,Aveyron

Départ de la balade à 16h. Goûter offert. Spectacles tout le long du parcours..

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 . 5 EUR.

Mouret 12330 Aveyron Occitanie



Ride departs at 4pm. Snack offered. Shows along the way.

Salida a las 16.00 horas. Merienda ofrecida. Espectáculos por el camino.

Start des Spaziergangs um 16 Uhr. Es wird ein Imbiss angeboten. Aufführungen entlang der gesamten Strecke.

Mise à jour le 2023-05-26 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC