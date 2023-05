Randonnée des orchidées, 8 mai 2023, Mouret.

Découverte des variétés locales d’orchidées sauvages avec JP Favre, botaniste..

2023-05-08 à ; fin : 2023-05-08 . 3 EUR.

Mouret 12330 Aveyron Occitanie



Discovery of local varieties of wild orchids with JP Favre, botanist.

Descubrimiento de variedades locales de orquídeas silvestres con JP Favre, botánico.

Entdeckung der lokalen Sorten wilder Orchideen mit JP Favre, Botaniker.

