MANIGANCE – Release Party LE BAL DES OMBRES Salle Daniel Balavoine, 18 mars 2022 20:00, Mourenx. 18 et 19 mars Sur place 12 euros https://www.billetweb.fr/manigance-18-mars-2022&src=agenda, https://fb.me/e/1wX9hOhgQ, https://www.facebook.com/MANIGANCE.Official Deux concerts exceptionnels les 18 & 19 mars 2022 Vendredi 18 mars : MANIGANCE + HURRY TRAIN + HEAVY WAYSamedi 19 mars : MANIGANCE + DB DOCTOR *** VIENS NOUS REJOINDRE AU BAL DES OMBRES ! *** Pour fêter la sortie de notre nouvel album « Le Bal des Ombres », nous vous proposons de nous retrouver pour deux concerts exceptionnels les 18 & 19 mars 2022.

RDV Salle Daniel Balavoine à MOURENX (64) ! Au programme :

Vendredi 18 mars : MANIGANCE + HURRY TRAIN + HEAVY WAY

Samedi 19 mars : MANIGANCE + DB DOCTOR Réservations disponibles : https://www.billetweb.fr/manigance-18-mars-2022&src=agenda

Possibilité de réserver des Pass 2 jours, des packages (billet + CD) ou (Pass + CD) 1er extrait de l’album qui sortira le 18 mars 2022 : Le Bal des Ombres Retrouvez notre shop https://official.shop/Manigance

☆::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::☆ Salle Daniel Balavoine 8 boulevard de la République 64150 MOURENX 64150 Mourenx Pyrénées-Atlantiques vendredi 18 mars – 20h00 à 23h30

samedi 19 mars – 20h00 à 23h30

