Concert : Ilektan, 27 mai 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

Concert en plein air en partenariat avec l’association Daniel-Balavoine qui œuvre depuis plus de 40 ans au côté de la population Touareg au Mali..

2023-05-27

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Open-air concert in partnership with the Daniel-Balavoine association, which has been working with the Tuareg population in Mali for over 40 years.

Concierto al aire libre en colaboración con la asociación Daniel-Balavoine, que trabaja con la población tuareg de Malí desde hace más de 40 años.

Open-Air-Konzert in Partnerschaft mit dem Verein Daniel-Balavoine, der seit über 40 Jahren an der Seite der Tuareg-Bevölkerung in Mali arbeitet.

