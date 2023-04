Atelier : Les dinosaures débarquent 2 avenue Charles Moureu, 3 mai 2023, Mourenx.

Il y a très longtemps, y avait-il des dinosaures à Mourenx ? Pars sur leur piste au cours d’ateliers amusants et découvre leurs étonnants secrets grâce à une vraie paléontologue..

2023-05-03 à ; fin : 2023-05-03 . EUR.

2 avenue Charles Moureu CCSTI Lacq-Odyssée

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A long time ago, were there dinosaurs in Mourenx? Go on their trail during fun workshops and discover their amazing secrets thanks to a real paleontologist.

¿Hubo dinosaurios en Mourenx hace mucho tiempo? Siga su rastro durante divertidos talleres y descubra sus asombrosos secretos gracias a un auténtico paleontólogo.

Gab es vor langer Zeit Dinosaurier in Mourenx? Begib dich in lustigen Workshops auf ihre Spur und entdecke mithilfe einer echten Paläontologin ihre erstaunlichen Geheimnisse.

Mise à jour le 2023-04-15 par OT Coeur de Béarn