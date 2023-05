Atelier : Crée tes stickers personnalisés 2 avenue Charles Moureu, 3 mai 2023, .

Des machines de découpe numérique, un brin de créativité, un soupçon d’ingéniosité… et c’est parti !.

2023-05-03 à ; fin : 2023-05-03 15:00:00. EUR.

2 avenue Charles Moureu CCSTI Lacq-Odyssée

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Digital cutting machines, a bit of creativity, a touch of ingenuity… and off you go!

Máquinas de corte digital, un poco de creatividad, un toque de ingenio… ¡y listo!

Digitale Schneidemaschinen, ein bisschen Kreativität, eine Prise Einfallsreichtum – und los geht’s!

Mise à jour le 2023-04-15 par OT Coeur de Béarn