Atelier : Dans mon jardin 2 avenue Charles Moureu, 29 avril 2023, Mourenx.

Par breloque et bricole cie.

Viens découvrir les secrets du jardin et de l’écologie de la plante en fabriquant un insecte marionnettisé et en réalisant toi-même une petite plantation. A la fois ludique et pédagogique, cet atelier permet de faire comprendre aux enfants les bienfaits des insectes sur les plantes et de leur apprendre à prendre soin de la nature !.

2023-04-29

2 avenue Charles Moureu Médiathèque Le MIX

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By breloque et bricole cie.

Come and discover the secrets of the garden and the ecology of the plant by making a puppet insect and by creating a small plantation yourself. Both fun and educational, this workshop allows children to understand the benefits of insects on plants and to learn how to take care of nature!

Por breloque et bricole cie.

Ven a descubrir los secretos del jardín y la ecología de las plantas fabricando una marioneta insecto y creando tú mismo una pequeña plantación. Divertido y educativo a la vez, este taller ayuda a los niños a comprender los beneficios de los insectos para las plantas y les enseña a cuidar de la naturaleza

Von breloque et bricole cie.

Entdecke die Geheimnisse des Gartens und der Ökologie der Pflanze, indem du ein Puppeninsekt herstellst und selbst eine kleine Pflanzung anlegst. Dieser spielerische und pädagogische Workshop vermittelt Kindern die Vorteile von Insekten für die Pflanzen und lehrt sie, auf die Natur zu achten!

