Ciné-débat : Les petites victoires 2 avenue Chales Moureu, 24 avril 2023, Mourenx.

A la suite du film, les centres sociaux «Lo Solan» de Mourenx et «La Pépinière» de Pau vous convient à un échange autour de l’illettrisme.

Un pot de l’amitié sera offert à l’issue de cette rencontre..

2023-04-24 à ; fin : 2023-04-24 . EUR.

2 avenue Chales Moureu Ciné M

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



After the film, the social centers « Lo Solan » of Mourenx and « La Pépinière » of Pau invite you to an exchange about illiteracy.

A drink will be offered at the end of this meeting.

Tras la película, los centros sociales « Lo Solan » de Mourenx y « La Pépinière » de Pau le invitan a un intercambio sobre el analfabetismo.

Al final de este encuentro se ofrecerá una copa.

Im Anschluss an den Film laden die Sozialzentren « Lo Solan » in Mourenx und « La Pépinière » in Pau zu einem Austausch über das Thema Analphabetismus ein.

Im Anschluss an die Veranstaltung wird ein Umtrunk angeboten.

