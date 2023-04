On part en tournée au quartier Est 16 Avenue du Maréchal Foch, 22 avril 2023, Mourenx.

A partir de 12h30, pique nique en famille. Chacun amène son pique-nique mais on partage nos desserts ! Rendez-vous à l’entrée du CRAPA, à proximité de l’école Kergomard et de la salle du Point du Jour.

14h30 Grande chasse aux « jeux ». Balade dans le CRAPA, à la recherche des ateliers préparés par le Comité de Quartier, les animateurs jeunesse et la Galerie d’Art. Pour petits et grands.

16h15 Spectacle « Le grand Bancal ». Par la compagnie Le Petit Théâtre de Pain. Ils vous invitent dans leur cabaret loufoque et énergique, un spectacle pour toute la famille ! (Repli au MI[X] en cas de pluie)..

16 Avenue du Maréchal Foch Salle du Point du Jour

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From 12:30 pm, picnic in family. Everyone brings his own picnic but we share our desserts! Meeting point at the entrance of the CRAPA, near the Kergomard school and the Point du Jour room.

2:30 PM Great hunt for « games ». Stroll in the CRAPA, in search of the workshops prepared by the Comité de Quartier, the youth workers and the Art Gallery. For children and adults.

16h15 Show « Le grand Bancal ». By the company Le Petit Théâtre de Pain. They invite you in their zany and energetic cabaret, a show for the whole family! (Back to MI[X] in case of rain).

A partir de las 12.30 h, picnic familiar. Cada uno trae su picnic, ¡pero compartimos los postres! Cita en la entrada de la CRAPA, cerca de la escuela de Kergomard y de la sala Point du Jour.

14.30 h Caza mayor. Paseo por el CRAPA, en busca de los talleres preparados por el Comité de Quartier, los animadores juveniles y la Galería de Arte. Para grandes y pequeños.

16.15 h Espectáculo « Le grand Bancal ». A cargo de la compañía Le Petit Théâtre de Pain. Te invitan a su cabaret alocado y lleno de energía, ¡un espectáculo para toda la familia! (Regreso al MI[X] en caso de lluvia).

Ab 12:30 Uhr: Picknick für die ganze Familie. Jeder bringt sein eigenes Picknick mit, aber wir teilen unsere Desserts! Treffpunkt am Eingang des CRAPA, in der Nähe der Kergomard-Schule und der Salle du Point du Jour.

14.30 Uhr Große Jagd nach « Spielen ». Spaziergang durch das CRAPA, auf der Suche nach den Workshops, die vom Comité de Quartier, den Jugendbetreuern und der Kunstgalerie vorbereitet wurden. Für Groß und Klein.

16.15 Uhr Theaterstück « Der große Bancal ». Von der Theatergruppe Le Petit Théâtre de Pain. Sie laden Sie in ihr verrücktes und energiegeladenes Kabarett ein, ein Spektakel für die ganze Familie! (Ausweichen ins MI[X] bei Regen).

Mise à jour le 2023-04-12 par OT Coeur de Béarn