Escape game 2 avenue Charles Moureu, 19 avril 2023, Mourenx.

Par les caprices de Marianne

Découvrez une boîte à énigmes musicales qui s’appuie sur l’histoire étonnante de la symphonie inachevée de Schubert. Saurez-vous déchiffrer les énigmes pour retrouver le manuscrit d’un des plus grands mystères de l’Histoire de la musique ?.

2023-04-19 à ; fin : 2023-04-19 . EUR.

2 avenue Charles Moureu Médiathèque du MIX

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By the whims of Marianne

Discover a musical puzzle box based on the amazing story of Schubert’s unfinished symphony. Can you decipher the riddles to find the manuscript of one of the greatest mysteries in the history of music?

Por los caprichos de Marianne

Descubre una caja rompecabezas musical basada en la asombrosa historia de la sinfonía inacabada de Schubert. ¿Podrás descifrar los enigmas para encontrar el manuscrito de uno de los mayores misterios de la historia de la música?

Von den Launen der Marianne

Entdecken Sie eine musikalische Rätselbox, die auf der erstaunlichen Geschichte von Schuberts unvollendeter Symphonie beruht. Können Sie die Rätsel entschlüsseln, um das Manuskript eines der größten Rätsel der Musikgeschichte zu finden?

Mise à jour le 2023-04-12 par OT Coeur de Béarn