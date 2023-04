Atelier : La cuisine végétale 2 avenue Charles Moureu, 15 avril 2023, Mourenx.

Le Pavé dans la Poêle vous propose le temps d’un atelier convivial de devenir le chef du jour ! Venez découvrir les saveurs et l’intérêt de la cuisine végétale et repartez avec vos plats..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 . EUR.

2 avenue Charles Moureu Le MIX

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Le Pavé dans la Poêle invites you to become the chef of the day during a convivial workshop! Come and discover the flavors and interest of vegetal cooking and leave with your own dishes.

Le Pavé dans la Poêle le invita a convertirse en el chef del día durante un taller de convivencia Venga a descubrir los sabores y el interés de la cocina vegetal y salga con sus propios platos.

Le Pavé dans la Poêle bietet Ihnen die Möglichkeit, in einem geselligen Workshop zum Koch des Tages zu werden! Entdecken Sie den Geschmack und das Interesse an der pflanzlichen Küche und nehmen Sie Ihre Gerichte mit nach Hause.

Mise à jour le 2023-04-07 par OT Coeur de Béarn