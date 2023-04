Atelier de découverte : Le cyanotype 2 avenue Charles Moureu, 15 avril 2023, Mourenx.

Simple et rapide à réaliser, cet ancien procédé photographique permet d’obtenir un tirage monochrome « Bleu de Prusse ». Du papier, quelques végétaux, un peu de chimie, du soleil et vous obtiendrez votre propre impression sur papier..

2 avenue Charles Moureu Galerie d’art du MIX

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Simple and fast to realize, this old photographic process allows to obtain a monochrome print « Prussian Blue ». Some paper, some plants, a little chemistry, some sun and you will obtain your own print on paper.

Sencillo y rápido de realizar, este antiguo procedimiento fotográfico permite obtener una impresión monocroma « Azul de Prusia ». Un poco de papel, algunas plantas, un poco de química, un poco de luz solar y obtendrá su propia impresión en papel.

Dieses alte fotografische Verfahren ist einfach und schnell durchzuführen und ermöglicht es, einen einfarbigen « Preußisch Blau »-Abzug zu erstellen. Papier, ein paar Pflanzen, etwas Chemie, Sonne und schon haben Sie Ihren eigenen Papierabzug.

