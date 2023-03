Mourenx fait son cirque Parc Paysager, 6 mai 2023, Mourenx .

Mourenx fait son cirque

Parc Paysager
4 place Paul Cézanne
Mourenx
Basses-Pyrénées

2023-05-06 – 2023-05-06

Parc Paysager 4 place Paul Cézanne

Mourenx

Basses-Pyrénées

EUR 0 Fall-in par la Cie Presque Siamoises : Duo de textes et de mouvements

Quand l’inattendu t’attend au tournant, quand tu n’es même plus sûr de ce qui se déroule sous tes pieds… Tu dis quoi ? Fall-in parle de ce basculement, où le mental ne peut plus rien, et où nos corps et nos coeurs mènent la danse…

18h : O Último Momento – Une partie de soi : Solo de mât chinois

19h : Cabaret « ÉsacTo’Lido » – Du coq à l’âme : Cabaret des anciens élèves de l’école supérieur des arts du cirque de

Toulouse-Occitanie. Chaque numéro plonge le spectateur dans des univers artistiques engagés où la maitrise des arts du cirque côtoie le théâtre, la danse et la musique.

