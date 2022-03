Mourenx fait son cirque Mourenx, 7 mai 2022, Mourenx.

Mourenx fait son cirque Parc paysager 4 Place Paul Cézanne Mourenx

2022-05-07 17:50:00 – 2022-05-07 Parc paysager 4 Place Paul Cézanne

Mourenx Pyrénées-Atlantiques Mourenx

EUR 0 En partenariat avec Lacaze aux sottises. Spectacle de nouveau cirque.

Spectacle : Déséquilibre passager par la Cie Emergente 69 (1h10)

Solo désopilant d’un jongleur pas banal. A la fois saltimbanque et clown contemporain, résolument vintage, M. Cousins réussit tout, mais presque ! Et toujours avec la même philosophie «dépêchons-nous d’en rire avant d’avoir à en pleurer!»

18h : iSi et Là par la Cie i.Si -16, spectacle clownesque et musical (50 min) : Tout seul, il se promène avec toute sa petite vie emballée. Tel un Charlot ou un Buster, un petit homme tout ordinaire. Lors d’une journée toute aussi ordinaire. Tout est bien rangé, même son compagnon de route. Ses manies, ses mesquineries défilent sur un rythme musical et poétique. La vie, les tracas, l’amour et la complicité émergent au fil de cette jolie partition. La simplicité à l’état pur.

En partenariat avec Lacaze aux sottises. Spectacle de nouveau cirque.

Spectacle : Déséquilibre passager par la Cie Emergente 69 (1h10)

Solo désopilant d’un jongleur pas banal. A la fois saltimbanque et clown contemporain, résolument vintage, M. Cousins réussit tout, mais presque ! Et toujours avec la même philosophie «dépêchons-nous d’en rire avant d’avoir à en pleurer!»

18h : iSi et Là par la Cie i.Si -16, spectacle clownesque et musical (50 min) : Tout seul, il se promène avec toute sa petite vie emballée. Tel un Charlot ou un Buster, un petit homme tout ordinaire. Lors d’une journée toute aussi ordinaire. Tout est bien rangé, même son compagnon de route. Ses manies, ses mesquineries défilent sur un rythme musical et poétique. La vie, les tracas, l’amour et la complicité émergent au fil de cette jolie partition. La simplicité à l’état pur.

+33 5 59 60 73 03

En partenariat avec Lacaze aux sottises. Spectacle de nouveau cirque.

Spectacle : Déséquilibre passager par la Cie Emergente 69 (1h10)

Solo désopilant d’un jongleur pas banal. A la fois saltimbanque et clown contemporain, résolument vintage, M. Cousins réussit tout, mais presque ! Et toujours avec la même philosophie «dépêchons-nous d’en rire avant d’avoir à en pleurer!»

18h : iSi et Là par la Cie i.Si -16, spectacle clownesque et musical (50 min) : Tout seul, il se promène avec toute sa petite vie emballée. Tel un Charlot ou un Buster, un petit homme tout ordinaire. Lors d’une journée toute aussi ordinaire. Tout est bien rangé, même son compagnon de route. Ses manies, ses mesquineries défilent sur un rythme musical et poétique. La vie, les tracas, l’amour et la complicité émergent au fil de cette jolie partition. La simplicité à l’état pur.

Lacaze aux sottises

Parc paysager 4 Place Paul Cézanne Mourenx

dernière mise à jour : 2022-03-07 par