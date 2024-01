Exposition : Hors piste Médiathèque du MIX Mourenx, mercredi 24 janvier 2024.

Exposition : Hors piste Médiathèque du MIX Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24

fin : 2024-02-17

Par Tom Haugomat

Entrez, le temps d’une exposition, dans l’univers de Tom Haugomat et partagez un voyage haletant au cœur

des paysages enneigés de haute montagne. L’exposition vous ouvre les portes d’un univers graphique singulier, minimaliste et délicat : des images aux lignes et aux couleurs pures, où l’essentiel se raconte dans les détails et dans l’usage du blanc des pages.

Par Tom Haugomat

Entrez, le temps d’une exposition, dans l’univers de Tom Haugomat et partagez un voyage haletant au cœur

des paysages enneigés de haute montagne. L’exposition vous ouvre les portes d’un univers graphique singulier, minimaliste et délicat : des images aux lignes et aux couleurs pures, où l’essentiel se raconte dans les détails et dans l’usage du blanc des pages.

EUR.

Médiathèque du MIX 2 avenue Charles Moureu

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@le-mix.fr



L’événement Exposition : Hors piste Mourenx a été mis à jour le 2024-01-10 par OT Coeur de Béarn