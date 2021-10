Paris Parvis de la Mairie du 15ème arrondissement île de France, Paris Mourad Merzouki Parvis de la Mairie du 15ème arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Danse connectée – Mairie du 15ème arrondissement Pour le lancement de Nuit Blanche, le public est invité à prendre part à un moment collectif et festif particulier pour célébrer le plaisir d’être ensemble autour d’un geste commun. Sur une chorégraphie de Mourad Merzouki, les spectateurs, présents dans les mairies d’arrondissements parisiens ou sur d’autres lieux métropolitains de Nuit Blanche, seront invités à participer à une chorégraphie simple, ludique et interactive. Grâce aux nouvelles technologies, cet instant de partage rayonnera au même moment sur les territoires partenaires. La chorégraphie sera dirigée sur place par des danseurs complices qui transmettront au public les mouvements dansés au rythme de la musique de Thylacine. La retransmission en direct sur écran géant ou sur les façades des bâtiments donnera une autre dimension à la danse, rapprochera les publics et connectera le Grand Paris par la danse. A l’issue de Danse Connectée, le public découvrira le spectacle Balade Chorégraphique, de Mourad Merzouki, diffusé en direct depuis le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris. L’artiste sur Instagram Projet réalisé en collaboration avec le CCN Créteil & Val-de-Marne / la Cie Käfig et Pôle en Scènes à Bron, avec le soutien de LVMH, du mécénat de la Caisse des Dépôts, d’Orange Île-de-France et le soutien de Paris 2024, dans le cadre de l’Olympiade culturelle. Nuit Blanche -> Nuit Blanche Parvis de la Mairie du 15ème arrondissement 31 rue Peclet Paris 75015

