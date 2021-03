Paris L'Institut du Monde Arabe Paris Mourad Bouayad et Paul Lamy | For the Hungry Boy L’Institut du Monde Arabe Paris Catégorie d’évènement: Paris

For the Hungry Boy est un huis clos intimiste qui s’appuie sur la générosité de ses interprètes, le texte et le mouvement pour aller chercher les limites du cliché de la structure familiale. Dans le cadre des Arabofolies, festival musical, des arts et des idées For the Hungry Boy, Mourad Bouayad et Paul Lamy, 2021 (60′) « Les tréfonds d’une famille. Instants volés au cours d’un cycle de soucis et de faim. Quelle absurde idée de vous montrer cette intimité, absurde de croire que l’on peut s’en sortir… » Questionnement sur la norme de genre, le mensonge, la répétition des comportements, For the Hungry Boy est un huis clos intimiste qui s’appuie sur la générosité de ses interprètes, le texte et le mouvement pour aller chercher les limites du cliché de la structure familiale, en exposant un moment simple d’une famille intemporelle. La mise en scène cinématographique contraste avec le surréalisme de la situation des trois interprètes, dont la corporéité joue, avec la musique, le jeu des extrêmes. Mourad Bouayad Mourad Bouayad rencontre la danse à travers le hip-hop, avant de se former au CNDC d’Angers, sous la direction de Robert Swinston. Au fil de sa carrière, il est amené à travailler avec des chorégraphes européens et israéliens tels que Laura Scozzi, Eyal Dadon, Hillel Kogan et Amala Dianor. Il intègre en 2017 la Batsheva Ensemble, dirigée par Ohad Naharin. Il est formé au Gaga, recherche du mouvement développé par Ohad Naharin, et en devient professeur certifié en 2018. Avec Paul Lamy, il créé en 2020 la compagnie Acno. Paul Lamy Paul Lamy étudie l’architecture à l’ENS de Paris-La-Villette. Il réalise ses premiers films en collaboration avec le magazine Stiletto, puis poursuit un travail pluridisciplinaire de création visuelle auprès de maisons de coutures et créateurs de mode. Il participe en 2018 à la post-production des contenus scénographiques pour l’artiste Lauryn Hill. Avec Mourad Bouayad, il créé en 2020 la compagnie Acno. Distribution Création Mourad Bouayad & Paul Lamy Chorégraphie Mourad Bouayad Mise en scène Paul Lamy Interprétation Chiara Corbetta, Thibaut Eiferman, Mourad Bouayad Spectacles -> Autre spectacle L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard Paris 75005

For the hungry boy © Shota Sakami

