Mourad Benhammou & Jazzworkers Quintet 38Riv Jazz Club Paris, samedi 30 mars 2024.

Le samedi 30 mars 2024

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 20 à 25 euros

Tarif sur place : 23 à 28 euros

Hard Bop, compositions — Batteur de référence sur la scène française, Mourad est surtout un inclassable, un curieux de tout dont la spontanéité et la disponibilité sont devenues les marques de fabrique.

Le Jazz de Mourad Benhammou & Jazzworkers Quintet s’inscrit dans la lignée du Hard Bop né dans les années 50, autour d’Art Blakey, Lenny Mc Browne, Frank Butler, Horace Silver et Lee Morgan.

Le quintet rassemble les musiciens qui font l’actualité des clubs de Jazz et des festivals français et internationaux.

Guillaume Naud : piano

Fabien Mary : trompette

David Sauzay : saxophone ténor

Fabien Marcoz : contrebasse

Mourad Benhammou : batterie

38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. Des concerts et jam sessions ont lieu tous les soirs de la semaine.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

