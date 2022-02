Mourad Benhammou & His Soulfull Drums Quintet MJC BOBY LAPOINTE Villebon-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Pour ce concert, un peu différent des cabarets-jazz habituels dans la mesure où ne sommes pas autorisés à vous servir un repas pendant le spectacle, la mjc Boby Lapointe vous propose le tout nouvel orchestre d’un des plus talentueux batteurs de la scène française, Mourad Benhammou. Au programme, un répertoire largement inspiré par la musique de l’organiste « Brother » Jack McDuff, qui dans les années 60, proposait un jazz très « soulfull », énergique et empreint de blues. Pour la petite histoire, Jack McDuff fut, avec cet orchestre, le premier employeur du tout jeune guitariste Georsges Benson ! L’énergie et le son de Mourad sur sa batterie sont des plus impressionnants et conviennent parfaitement pour jouer cette musique ! Il sera accompagné de : David Sauzay au sax ténor, Oscar Marchioni à l’orgue, Nicholas Thomas au vibraphone et Yoan Fernandez à la guitare. C’est l’orchestre « maison » Jazz@bar qui assurera la première partie de ce concert.

9€ / 6 € (adhérents Mjc)

Venez découvrir e tout nouvel orchestre d’un des plus talentueux batteurs de la scène française, Mourad Benhammou. MJC BOBY LAPOINTE 8, rue des maraîchers 91140 Villebon sur Yvette Villebon-sur-Yvette Essonne

2022-02-12T20:30:00 2022-02-12T23:00:00

