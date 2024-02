Mourad Benhammou & his Soulful Drums Quintet 38Riv Jazz Club Paris, samedi 6 avril 2024.

Le samedi 06 avril 2024

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 20 à 25 euros

Tarif sur place : 23 à 28 euros

Hard bop enflammé ! — » L’un des meilleurs batteurs actuels dans le domaine du bop et du hard bop » Jazz Magazine

Après avoir dirigé les Jazzworkers Quintet pendant 20 ans, Mourad Benhammou revient avec son nouveau quintet a l’instrumentation originale. Le mariage entre l’orgue, le vibraphone, la guitare et le saxophone donne une couleur très particulière et originale au quintet, fortement inspiré de Brother Jack McDuff, Harold Ousley ou encore Des Mc Cann etc …

Mourad Benhammou : batterie

David Sauzay : saxophone ténor

Nicholas Thomas : vibraphone

Yoan Fernandez : guitare

Oscar Marchioni : orgue

38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. Des concerts et jam sessions ont lieu tous les soirs de la semaine.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com

