2022-07-25 – 2022-07-29

Arâches-la-Frasse Haute-Savoie Arâches-la-Frasse Une semaine musicale sous toutes ses formes : 3 concerts par jour ! Une programmation variée et gratuite ! Initiations à la guitare, au cajon, avec en parralèles : répétitions publiques, conférences et jam sessions carroz@lescarroz.com +33 4 50 90 00 04 Arâches-la-Frasse

