Mount Batulao, 14 décembre 2022

Mount Batulao



2022-12-14 – 2022-12-14

EUR Elle propose dans un langage universel, celui de la perception des sons et lumières et au-delà d’une perception organique et inconsciente, une traversée de la montagne Batulao et ses métaphores: un concert-expérience afin d’éprouver, de fouler et de contempler Batulao, l’alchimie entre batô la pierre et ilaw la lumière. Sa morphologie nous enseigne ses rides creusées par les torrents, ses larmes brûlantes qui tétanisent, ses contours qui se forment et se déforment au gré de nos pas. Sculptée par les peuples, la faune et la flore,

par l’empreinte de notre temps, la montagne est vivante pour ceux et celles qui s’autorisent à la rêver

Batulao, à notre origine.

Maryse vous invite à un concert-experience composé en six chapitres, retraçant l’évolution inversée, de l’enfance jusqu’à la vie in utero.

