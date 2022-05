Mount Batulao – M A R Y S E – Festival Vibra’mômes Flers, 4 juin 2022, Flers.

Mount Batulao – M A R Y S E – Festival Vibra’mômes Rue du Collège Médiathèque Flers

2022-06-04 14:30:00 – 2022-06-04 15:05:00 Rue du Collège Médiathèque

Flers Orne

Concert expériences – partir de 6 mois

M A R Y S E vous invite à un concert-expérience composé en six chapitres, retraçant l’évolution inversée, de l’enfance jusqu’à la vie in utero. Dans un univers onirique, poétique et ludique tant au niveau sonore que visuel, Mount Batulao est une ouverture vers l’imaginaire pour un langage universel et réinventé, axé sur les émotions primitives et le développement des sens et sensations.

M A R Y S E vous transporte vers un ailleurs, un no man’s land tissant des bribes de souvenirs, de déjà-vu, de berceuses qui se font écho.

Concert expériences – partir de 6 mois

M A R Y S E vous invite à un concert-expérience composé en six chapitres, retraçant l’évolution inversée, de l’enfance jusqu’à la vie in utero. Dans un univers onirique, poétique et ludique tant au niveau…

Concert expériences – partir de 6 mois

M A R Y S E vous invite à un concert-expérience composé en six chapitres, retraçant l’évolution inversée, de l’enfance jusqu’à la vie in utero. Dans un univers onirique, poétique et ludique tant au niveau sonore que visuel, Mount Batulao est une ouverture vers l’imaginaire pour un langage universel et réinventé, axé sur les émotions primitives et le développement des sens et sensations.

M A R Y S E vous transporte vers un ailleurs, un no man’s land tissant des bribes de souvenirs, de déjà-vu, de berceuses qui se font écho.

Rue du Collège Médiathèque Flers

dernière mise à jour : 2022-04-14 par