Mount Batulao Le Point Fort d'Aubervilliers, 23 novembre 2022, Aubervilliers.

Le mercredi 23 novembre 2022

de 10h30 à 11h30

de 09h30 à 10h30

. payant Tarif unique : 5 EUR

Festival Babel Mômes | Musique & jeune public Du 13 nov. au 27 nov. 2022

DÈS 6 MOIS – DURÉE DU SPECTACLE : 30 MIN

M A R Y S E vous invite à un concert-experience composé en six chapitres, retraçant l’évolution inversée, de l’enfance jusqu’à la vie in utero.

Elle propose dans un langage universel, celui de la perception des sons et lumières et au-delà d’une perception organique et inconsciente, une traversée de la montagne

Batulao et ses métaphores: un concert-expérience afin d’éprouver, de fouler et de contempler Batulao, l’alchimie entre b atô la pierre et ilaw la lumière. Sa morphologie

nous enseigne ses rides creusées par les torrents, ses larmes brûlantes qui tétanisent, ses contours qui se forment et se déforment au gré de nos pas. Sculptée par les peuples, la faune et la flore, par l’empreinte de notre temps, la montagne est vivante pour ceux et celles qui s’autorisent à la rêver.

Batulao, à notre origine.

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers

Mount Batulao