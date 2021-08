Marseille Centre De Conservation Et De Ressources Du Mucem Bouches-du-Rhône, Marseille Moun Fou Acte III : Faire œuvre ensemble – Rara Woulib Centre De Conservation Et De Ressources Du Mucem Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Moun Fou Acte III : Faire œuvre ensemble – Rara Woulib Centre De Conservation Et De Ressources Du Mucem, 27 août 2021, Marseille.

du vendredi 27 août au dimanche 29 août à Centre De Conservation Et De Ressources Du Mucem

Moun Fou donne corps aux « sans-voix », aux exclu.e.s du débat citoyen, dans un mouvement festif et poétique au cœur de la ville. Où les savoir-faire et les savoir-être de chacun.e créent œuvre commune. À partir de récits intimes des comédien.ne.s, de chants rituels et de danses libératrices, il tente le glissement de l’intime vers l’universel. + d’infos bit.ly/3knlKH6 Réservation bit.ly/36zCKBM Tarif : 10 € Moins de 12 ans : 5 € Coproduction Festival de Marseille Dans le cadre de BE PART, avec le soutien du programme Europe créative de l’Union européenne *** Festival de Marseille 2021 : 17 juin > 11 juillet + 24 > 29 août festivaldemarseille.com

10€ / – de 12 ans : 5 €

♫Danse – Musique – Théâtre♫ Centre De Conservation Et De Ressources Du Mucem 1 Rue Clovis Hugues, 13003 Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-08-27T18:30:00 2021-08-27T20:30:00;2021-08-28T18:30:00 2021-08-28T20:30:00;2021-08-29T18:30:00 2021-08-29T20:30:00

