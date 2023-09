Concert La Folie Galaxy Moumour, 22 septembre 2023, Moumour.

Moumour,Pyrénées-Atlantiques

Après la belle soirée passée sur la Place Saint-Pierre à Oloron Sainte-Marie en août, la Folie Galaxy lance deux nouveaux rendez-vous qui marqueront la fin de la saison 2022-2023.

Au programme : des chansons, de l’humour, de la magie, des sketchs, du rire, de la bonne humeur… et une dose d’émotion supplémentaire par rapport à d’habitude.

Les enfants seront présents ce jour à Moumour pour la « dernière folie »..

2023-09-22 fin : 2023-09-22 23:00:00. EUR.

Moumour 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



After the wonderful evening spent on Place Saint-Pierre in Oloron Sainte-Marie in August, Folie Galaxy is launching two new events to mark the end of the 2022-2023 season.

On the program: songs, humor, magic, sketches, laughter, good humor… and an extra dose of emotion.

The children will be in Moumour today for the « last folly ».

Tras la maravillosa velada vivida en la plaza Saint-Pierre de Oloron Sainte-Marie en agosto, Folie Galaxy lanza dos nuevos eventos para marcar el final de la temporada 2022-2023.

En el programa: canciones, humor, magia, sketches, risas, buen humor… y una dosis extra de emoción.

Los niños estarán hoy en Moumour para la « última locura ».

Nach dem schönen Abend auf dem Place Saint-Pierre in Oloron Sainte-Marie im August startet Folie Galaxy zwei neue Termine, die das Ende der Saison 2022-2023 markieren werden.

Auf dem Programm stehen Lieder, Humor, Zauberei, Sketche, Lachen, gute Laune… und eine Extraportion Emotionen im Vergleich zu sonst.

Die Kinder werden an diesem Tag in Moumour für die « letzte Verrücktheit » anwesend sein.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme du Haut-Béarn