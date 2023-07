Fêtes du village de Moumour Moumour, 9 juillet 2023, Moumour.

Moumour,Pyrénées-Atlantiques

Pour la clôture des fêtes du village de Moumour, vous retrouverez :

Une messe qui se déroulera à 10h30 avant un dépôt de gerbe. L’apéritif des villageois au Camgran sera offert par le comité des fêtes à 12h30, avant le repas du village animé par Ibiliz à 13h30..

2023-07-09 fin : 2023-07-09 23:59:00. EUR.

Moumour 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For the closing of the Moumour village festivities, you’ll find :

A mass at 10:30 a.m., followed by a wreath-laying ceremony. A village aperitif at the Camgran will be offered by the festivities committee at 12:30 p.m., before the village meal hosted by Ibiliz at 1:30 p.m.

Para la clausura de las fiestas del pueblo de Moumour, encontrará :

Misa a las 10.30 h, seguida de una ceremonia de colocación de coronas. El aperitivo del pueblo en Camgran será ofrecido por la comisión de fiestas a las 12.30 h, antes de la comida del pueblo ofrecida por Ibiliz a las 13.30 h.

Zum Abschluss der Feierlichkeiten im Dorf Moumour finden Sie :

Ein Gottesdienst, der um 10:30 Uhr stattfindet, bevor eine Kranzniederlegung stattfindet. Der Aperitif der Dorfbewohner im Camgran wird vom Festkomitee um 12:30 Uhr angeboten, bevor um 13:30 Uhr das von Ibiliz moderierte Dorfessen stattfindet.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme du Haut-Béarn