Fêtes du village de Moumour Moumour, 7 juillet 2023, Moumour.

Moumour,Pyrénées-Atlantiques

En ouverture des fêtes du village de Moumour, retrouvez au programme :

Le traditionnel concours de pétanque des villageois à partir de 18h.

Il sera suivi, à 20h, d’une soirée tapas et d’un bal animé par l’orchestre Aistrika dès 22h..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 23:59:00. EUR.

Moumour 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



To open the Moumour village festivities, the program includes:

The traditional village pétanque competition from 6pm.

This will be followed by a tapas evening at 8pm, and a dance with the Aistrika orchestra from 10pm.

Para inaugurar las fiestas del pueblo de Moumour, el programa incluye:

La tradicional competición de petanca del pueblo a partir de las 18:00 h.

A continuación, habrá una velada de tapas a las 20:00 y una fiesta de baile con la orquesta Aistrika a partir de las 22:00.

Zur Eröffnung des Dorffestes von Moumour stehen auf dem Programm :

Der traditionelle Pétanque-Wettbewerb der Dorfbewohner ab 18 Uhr.

Um 20 Uhr folgt ein Tapas-Abend und ab 22 Uhr ein Tanz, der von der Band Aistrika begleitet wird.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme du Haut-Béarn