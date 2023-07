Fêtes du village de Moumour Moumour, 7 juillet 2023, Moumour.

Moumour,Pyrénées-Atlantiques

Le dynamique comité des fêtes de Moumour s’est réuni afin d’apport les dernières retouches au programme des festivités 2023.

Le jeune comité, sous la houlette des des coprésidents Loïc Saint-Pé et Rémi Lapuyade, a ainsi pu présenter le programme des fêtes..

Moumour 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The dynamic Moumour festivities committee met to put the finishing touches to the 2023 festivities program.

The young committee, led by co-presidents Loïc Saint-Pé and Rémi Lapuyade, presented the festivities program.

La dinámica comisión de fiestas de Moumour se reunió para ultimar el programa de las fiestas de 2023.

La joven comisión, encabezada por los copresidentes Loïc Saint-Pé y Rémi Lapuyade, presentó el programa festivo.

Das dynamische Festkomitee von Moumour traf sich, um dem Festprogramm für 2023 den letzten Schliff zu geben.

Das junge Komitee unter der Leitung der Co-Vorsitzenden Loïc Saint-Pé und Rémi Lapuyade stellte das Festprogramm vor.

