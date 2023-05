RENDEZ-VOUS AUX JARDINS – LOGIS DE MOULLINS Moullins, 2 juin 2023, Saint-Rémy-du-Val.

Saint-Rémy-du-Val,Sarthe

Tout particulièrement à l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, M. et Mme Favre vous invitent dans les jardins du Logis de Moullins.

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-02 18:00:00. .

Moullins

Saint-Rémy-du-Val 72600 Sarthe Pays de la Loire



Especially for the Rendez-vous aux Jardins, Mr. and Mrs. Favre invite you to the gardens of the Logis de Moullins

Con motivo del Rendez-vous aux Jardins, el Sr. y la Sra. Favre le invitan a visitar los jardines del Logis de Moullins

Ganz besonders anlässlich des Rendez-vous aux Jardins laden Herr und Frau Favre Sie in die Gärten des Logis de Moullins ein

