Visite « Sortie nocturne » Moulin de’ Tiquetorte, 5 mai 2023, Moulis-en-Médoc.

Accompagné d’un guide nature, nous vous proposons d’arpenter les sentiers le long de jalle de Tiquetorte à la tombée de la nuit. Cette balade sera l’occasion de découvrir la faune nocturne présente.

Le point de rendez-vous vous sera donné au moment de l’inscription.

Prévoir une lampe de poche, vêtements adaptés.

2023-05-05 à ; fin : 2023-05-05 22:30:00. EUR.

Moulin de’ Tiquetorte Route de Tiquetorte

Moulis-en-Médoc 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Accompanied by a nature guide, we propose you to walk along the paths of the jalle de Tiquetorte at nightfall. This walk will be an opportunity to discover the nocturnal fauna present.

The meeting point will be given to you when you register.

Bring a flashlight and appropriate clothing

Acompañados por un guía de naturaleza, proponemos recorrer los senderos del jalle de Tiquetorte al anochecer. Este paseo será una oportunidad para descubrir la fauna nocturna presente.

El punto de encuentro se le comunicará en el momento de la inscripción.

Traiga una linterna y ropa adecuada

In Begleitung eines Naturführers schlagen wir Ihnen vor, bei Einbruch der Dunkelheit die Wege entlang der Jalle de Tiquetorte zu erkunden. Dieser Spaziergang bietet Ihnen die Gelegenheit, die nächtliche Fauna zu entdecken.

Der Treffpunkt wird Ihnen bei der Anmeldung mitgeteilt.

Taschenlampe und geeignete Kleidung mitbringen

