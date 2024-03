Moulins Propre place Vanhoenacker Lille, mercredi 20 mars 2024.

Moulins Propre Opération de nettoyage sur le quartier Moulins Mercredi 20 mars, 15h00 place Vanhoenacker Inscription à moulins@mairie-lille.fr Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T15:00:00+01:00 – 2024-03-20T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-20T15:00:00+01:00 – 2024-03-20T18:00:00+01:00

Participez à une action de nettoyage du quartier :

On vous fournit pinces et sacs ! Et pour vous remercier, on vous offre une délicieuse crêpe (dans la limite des stocks disponibles)

(inscription en mairie de quartier de Lille-Moulins ou par mail: moulins@mairie-lille.fr)

Et sur la place Vanhoenacker, profitez du marché de producteurs et des animations, notamment :

laissez libre court à votre imagination avec les ateliers proposés par le Mini Lab de la Maison Folies,

créez vos boutures et plantations avec poussent poussent les fleurs,

achetez des fripes avec le Vestiaire de la Croix Rouge,

concoctez vos smoothies avec La Passerelle et LSI

Rejoignez-nous place Vanhoenacker le mercredi 20 mars de 15h à 18h!

place Vanhoenacker place Vanhoenacker Lille Lille 59033 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « moulins@mairie-lille.fr »}] [{« link »: « mailto:moulins@mairie-lille.fr »}]