Le Bal des Oiseaux Festival DèsArticulés, Moulins, 24 juin 2023 21:00, Moulins.

La grande première de ce bal, à l’occasion du festival DèsArticulés Samedi 24 juin, 21h00 1

https://www.helloasso.com/associations/rue-des-arts-festival-desarticule/evenements/billetterie-festival-desarticule-a-moulins

Un bal comme une célébration collective pour se retrouver

Les oiseaux comme une invitation à vivre un temps suspendu.

La musique pour s’alléger, s’enchanter et danser jusqu’à l’envol.

Le costume pour oser changer, se déconnecter et parader.

Un décalage nécessaire pour s’affranchir d’un réel trop ordinaire.

Le Bal des Oiseaux est une invitation à faire un pas de côté vers un ailleurs musical et costumé.

Une jungle singulière, accueillante et chaleureuse dans laquelle on a envie de plonger pour bouger nos corps aux rythmes chauds de la musique Exotica.

Festival DèsArticulés, Moulins Moulins Moulins 02160 Aisne